Metin Öztürk'ten Jorge Jesus tepkisi: 'İşvereni ona gerekli yanıtı verecektir'
Galatasaray Spor Kulübü'nün İkinci Başkanı Metin Öztürk, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Öztürk hakem kararlarıyla ilgili tepkisini dile getirirken play-off önerisinde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında, "Kendisi Fenerbahçe çalışanı. Bu arkadaş herhalde sezon sonu başka bir ülkeye gider. Kendi işvereni ona gerekli yanıtı verecektir" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, son dönemlerde maç yönetim standartlarının düştüğünü savunarak, iki maçtır net kırmızı kartların verilmediğini öne sürdü.
Öztürk, Ajans1905'e yaptığı açıklamada "İki maçtır iki net kırmızı kartımız verilmiyor. Pek çok takıma haksızlık yapılıyor. Herkes için adalet olmalı. Konya maçında yapılan hareketin kırmızı olduğunu tribünden gördük, yan hakem görmedi mi? VAR görmedi mi?" dedi.
Metin Öztürk
"AHMET OĞUZ ÇOK DELİKANLIYMIŞ"
Milliyet'in aktardığına göre Öztürk, Konyasporlu Ahmet Oğuz'un da Dubois'ya yaptığı hareketin kırmızı kartlık olduğunu itiraf ettiğini hatırlatarak "Konyalı futbolcu Ahmet Oğuz çok delikanlıymış, çıktı yaptığını açıkladı" diye konuştu. Her şeye karşın takımlarına güvendiklerinin altını çizen sarı kırmızılı yönetici "Biz hakeme falan sığınmadan tüm maçları kazanacağız. Kalan maçları kazanacağız, bizim işimiz kendimizle... Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" ifadelerini kullandı.
Jorge Jesus
"İŞVERENİ, JORGE JESUS'A YANIT VERECEKTİR"
Metin Öztürk, sezon sonunda play-off oynanması gerektiğini savunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili bir soruya da "Jorge Jesus seviye olarak muhatabımız değil. Kendisi Fenerbahçe çalışanı. Bu arkadaş herhalde sezon sonu başka bir ülkeye gider. Kendi işvereni ona gerekli yanıtı verecektir" ifadelerini kullandı. Öztürk, MHK'nin yayıncı kuruluşla görüntü konusunda iletişime geçmesiyle ilgili de "MHK bundan ders çıkarır. Umarız kasıt yoktur" dedi.
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