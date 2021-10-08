Michy Batshuayi: Böyle bir sevgi dünyanın başka hiçbir yerinde yok

08 Ekim 2021 Cuma, 16:20

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiraladığı Michy Batshuayi, Beşiktaş Dergisi'nin ekim sayısına konuştu.

İşte Batshuayi'nin açıklamaları:

"Beşiktaş’ı ilk duyduğunda kulüp hakkında neler öğrendiniz?"

"Coşkulu taraftarlarının ve büyük bir stadyumunun olduğunu öğrendim. İlk öğrendiğim bilgiler bunlar oldu. Hayatımda önem verdiğim en değerli iki unsuru söylersem eğer bunların taraftar ve stadyum olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca mutlaka eklemem gerekir ki Vodafone Park’ın atmosferi her yerde bulabileceğiniz bir atmosfer değil."

"Beşiktaş sevgisi ile ilgili neler söylersiniz?"

"Böyle bir sevgi dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Her yerde karşılaşamayacağınız bir sevgi bu. Herkesin sevgisini hissetmek benim için çok değerli. Sevenleri hayranlıkla izliyorum."

"Taraftarlarımız hakkında neler söylemek istersiniz?"

"Taraftarlarımız gerçekten çok coşkulu ve çılgın. Çok büyük bir taraftar kitlemiz var. Maçlarda desteklerini asla esirgemiyorlar. Her zaman yanımızdalar. İyi günde kötü günde hep birlikte olduğumuzu bana hissettiriyorlar. Ben de bu sevginin karşılığında onlara en iyisini vermek için mücadele ediyorum. Çok mücadeleci bir futbolcuyum. Atmak istediğim her golü, camiamız için atacağım. Taraftarlarımız iyi ki var! Onları çok seviyorum."

“Beşiktaş’ta da şampiyon olmak istiyorum”

"Çok güzel bir duygu. Çok güzel bir his. Bir futbolcu olarak bu hissi tarif etmem mümkün değil. İngiltere’de şampiyonluğu yaşadım; Beşiktaş’ta da bu duyguyu tatmak istiyorum. Sezonu takip eden taraftarlarımız ile birlikte şampiyonluklar yaşamak en büyük hedeflerimin arasında."

"Sezondan beklentileriniz de bu yönde mi?"

"Evet, tabii ki. Şampiyonlar Ligi’nde yapabileceğimizin en iyisini yapmak ve Süper Lig’de şampiyonluğu kazanmak öncelikli beklentilerim. Beşiktaş olarak hedeflerimiz her zaman çok yüksek. Yüksek olması da çok normal. Çünkü çok yükseklerde uçan, üst seviyelerde olan bir takımız."

"Takım arkadaşlarınızla iletişiminiz nasıl?"

"Takımdaki sıcaklığı geldiğim an hissettim. Bu takıma da camiaya da yansıyor. Çok eksik futbolcumuz var. Bir süredir aramızda yoklar. Onların olmaması beni üzüyor. Ama saha içi ve saha dışı arkadaşlığımız çok iyi."

Şampiyonlar Ligi‘ndeki durumumuz hakkında neler söylemek istersiniz?

"İç sahadaki ilk Dortmund maçımız taraftarlarımız ile birlikte evimizde oynadığımız müthiş ve büyük bir maçtı. Ama deplasmanda oynadığımız Ajax maçı için aynı cümleleri söyleyemeyeceğim. Çünkü çok fazla eksik futbolcumuz vardı. Bizi olumsuz anlamda etkiledi. Yine de umudumuzu kaybetmedik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Hedeflerimizden şaşmadık. Sağlam adımlarla devam ediyoruz. Beşiktaş için her zaman her şey çok güzel olacaktır."

İstanbul’u sevdiniz mi?

"İstanbul çok güzel bir şehir. Rüya şehir de denebilir. Fakat maalesef üzülerek söylüyorum ki maç trafiğinden dolayı pek fazla gezme şansım olmadı. Çok yoğun bir programda maç oynuyoruz. En kısa zamanda İstanbul için vakit ayıracağım. Tarihini, güzelliklerini ve gezilecek yerleri çok merak ediyorum."

Bir gününüz nasıl geçiyor?

"Sabah rutin olan antrenmanımıza gidiyorum. Ardından eve geri dönüyorum. Çocuklarımla bol bol vakit geçiriyorum. Play Station oynuyorum. Genel olarak günlük rutinim bu şekilde geçiyor."

Futbolda dünyasındaki en sevdiğiniz, oyununu beğendiğiniz futbolcu kimdir?

"Benim için dünyanın en iyisi Messi. Oyununu ve karakterini sevdiğim bir futbolcu."