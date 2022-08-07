Michy Batshuayi'ye sürpriz talip
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Belçikalı futbolcunun Michy Batshuayi'nin, Fransız ekibi Rennes'in gündeminde olduğu iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi, bonservisinin bulunduğu İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'ye dönmüştü. Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalsa da Belçikalı oyuncuya birçok takım talip olurken son olarak Rennes'in devreye girdiği belirtildi.
Fransız basınında çıkan haberlere göre 2014-16 sezonunda Marsilya forması da giyen Belçikalı golcünün yeni durağı Rennes olabilir. Chelsea tarafından kadroda düşünülmeyen Batshuayi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmışken yine takımdan ayrılabilir.
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