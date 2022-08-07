Michy Batshuayi'ye sürpriz talip

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Belçikalı futbolcunun Michy Batshuayi'nin, Fransız ekibi Rennes'in gündeminde olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 16:41
Michy Batshuayi'ye sürpriz talip
Abone Ol google-news

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi, bonservisinin bulunduğu İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'ye dönmüştü. Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalsa da Belçikalı oyuncuya birçok takım talip olurken son olarak Rennes'in devreye girdiği belirtildi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre 2014-16 sezonunda Marsilya forması da giyen Belçikalı golcünün yeni durağı Rennes olabilir. Chelsea tarafından kadroda düşünülmeyen Batshuayi, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmışken yine takımdan ayrılabilir.



michy batshuayi beşiktaş rennes chelsea transfer

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler