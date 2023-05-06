Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında kendi sahasında Lazio'yu konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2023 - 13:12
Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Maurizio Sarri'nin takımı Lazio'yu konuk edecek.

MILAN - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

MILAN - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Antonio Rapuano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, ligde oynadığı son maçta, kendi evinde konuk ettiği Cremonese ile 1-1 berabere kalmıştı.

Lazio ise kendi evinde Sassuolo'yu 2-0 mağlup etmişti.


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