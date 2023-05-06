Milan - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 06.05.2023 - 13:12

Güncelleme: 06.05.2023 - 13:12

İtalya Serie A'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor.

Stefano Pioli yönetimindeki Milan, kendi sahasında Maurizio Sarri'nin takımı Lazio'yu konuk edecek.

MILAN - LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

MILAN - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Antonio Rapuano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Milan, ligde oynadığı son maçta, kendi evinde konuk ettiği Cremonese ile 1-1 berabere kalmıştı.

Lazio ise kendi evinde Sassuolo'yu 2-0 mağlup etmişti.