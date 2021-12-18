Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sezonun, Inter ise tarihinin ilkini yaşadı
İtalya Ligi'nde Inter, Salernitana deplasmanına çıktı. Konuk ekip, 11. dakikada 1-0 öne geçerken; Hakan Çalhanoğlu bir ilki gerçekleştirdi.
İtalya Ligi'nde lider Inter, Salernitana deplasmanına çıktı.
Siyah Mavililer, 11. dakikada Ivan Perisic'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün asistini kornerden Hakan Çalhanoğlu yaptı. Bu sezon 5. kez duran toptan asist yapan Hakan Çalhanoğlu, 2021-22 sezonunda Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde bu rakama ulaşan ilk futbolcu oldu.
INTER'DEN 71 YIL SONRA BİR İLK
Hakan'ın asistini yaptığı ve Perisic'in kaydettiği gol, Inter'in bu takvim yılındaki 100. golü oldu.
Inter, tarihinde ilk kez bu rakama ulaşırken, İtalya'da bu rakama 1950'de ezeli rakibi Milan ulaşmıştı. Milan, o sezon 120 gol kaydetmişti.
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