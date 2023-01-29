Milli futbolcu Kaan Ayhan, Galatasaray ile görüşmelere başlamak için İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı milli futbolcu Kaan Ayhan, İstanbul'a geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 09:15
Milli futbolcu Kaan Ayhan, Galatasaray ile görüşmelere başlamak için İstanbul'a geldi
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Galatasaray Kulübünün, geçici transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kaan Ayhan, İstanbul'a geldi.

Ailesi ve menajeriyle İstanbul'a ulaşan milli futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Kaan Ayhan

Sözleşme hakkında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Ayhan, kendisini bekleyen araca binip İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.


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