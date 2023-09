Milot Rashica: 'Formasını en çok giymek istediğim kulüpteyim'

Yayınlanma: 15.09.2023 - 13:44

Güncelleme: 15.09.2023 - 13:44

Beşiktaş'ın yeni transferi Milot Rashica, kulüp dergisine konuştu. 27 yaşındaki Kosovalı orta saha, futbola ve memleketine dair birçok detay hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Rashica'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"BEŞİKTAŞ FORMASIYLA OYNAYABİLMEK ŞAHANE BİR DUYGU"

Geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı Beşiktaş deplasmanından çok etkilendiğini söyleyen Milot Rashica, "Geçtiğimiz sezon rakip olarak da olsa stadımızda forma giydim ve müthiş bir atmosfer, kulakları sağır edebilecek kadar yüksek bir gürültü vardı. Kaldı ki Beşiktaş taraftarlarının kırdığı desibel rekorlarını da herkes biliyor. Bu yüzden daha önce rakip takım formasıyla çıktığım bu statta, şimdi Beşiktaş formasıyla oynayabilmek benim için şahane bir duygu. Beşiktaşlı taraftarların o büyük gürültüyle bizlerin arkasında olduklarını bilerek futbol oynayacağız ve bu güzel bir duygu" dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA OLDUKÇA MUTLUYUM"

Beşiktaş'a imza attığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Kosovalı futbolcu, "Takım içinde çok iyi bir arkadaşlık ortamı var ve durum böyle olunca haliyle ben de büyük adaptasyon sorunları yaşamadım ve insanların beni karşılayışı bir hayli güzel oldu. Geldiğim ilk andan itibaren her şey güzel gidiyor. Tesisimiz, şartlarımız, stadyumumuz, taraftarlarımız? Her şey çok iyi ve ben de Beşiktaş'ta olduğum için oldukça mutluyum" diye konuştu.

"EN ÇOK FORMA GİYMEK İSTEDİĞİM KULÜP BEŞİKTAŞ'TI"

Beşiktaş'ın Türkiye'de formasını en çok giymek istediği takım olduğunu da açıklayan Rashica, "Geçtiğimiz sezon iyi bir sezon geçirdim, oradaki herkesle de gayet iyi anlaştım. Elimden geleni yaptım, sezon sonu da bir şampiyonluk yaşadım ancak kiralık bir futbolcuydum. Sözleşmem sona ermişti. Ben de profesyonel bir futboluyum, benim işim ve kariyerim bu. Bir sonraki adımı her zaman düşünmem gerekiyor. Ardından gelen teklifler arasında beni en çok isteyen ve benim en çok forma giymek istediğim kulüp Beşiktaş'tı. Görüşmelerimizi yaptık ve anlaşma sağladık. Ben de yeniden Türkiye'de olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

"SON DÜDÜK ÇALANA KADAR MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIM"

Siyah-beyazlı formayla şampiyonluk yaşamak istediğinin de altını çizen Rashica , "Umarım çok fazla gol ve asist yaparak skor katkısı üretirim. Her şeyden öte takımımızın iyi bir sezon geçirerek, bu yolun sonunda da sezonu şampiyonluk kupasıyla taçlandırmasını diliyorum. Her zaman her şey iyi gitmeyebilir ancak az önce sizin de söylediğiniz gibi saha için son düdük çalana kadar mücadeleyi bırakmayan bir futbol anlayışım var ve bu yüzden takımımız da taraftarlarımız da emin olabilirler ki o anki durum her ne olursa olsun son düdük çalana kadar pes etmeyen ve mücadeleyi bırakmayan bir Milot izleyecekler" dedi.

"RONALDO'YU İZLEYEREK BÜYÜDÜM"

Çocukluk idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu söyleyen Rashica, "Cristiano Ronaldo'yu izleyerek büyüdüm. Oynadığı futbolu her zaman çok beğenirim. O da bir hücum futbolcusu ve ben de bir hücum futbolcusuyum. Kendimi bildim bileli hep onu örnek almışımdır" diye konuştu.