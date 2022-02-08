Mousa Dembele, futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı
Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın efsane futbolcularından Mousa Dembele futbolu bırakma kararı aldı. Kararını Instagram hesabından duyuran Dembele,
İngiltere Premier Lig'de Tottenham Hotspur'la Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmanın eşiğinden dönen, efsane futbolcu Mousa Dembele futbolu bırakma kararı aldı.
Kişisel Instagram hesabından açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki oyuncu, Guangzhou City ile bir yıllık kontratının kaldığını ve bu süreyi tamamlamasının ardından emekliye ayrılacağını ifade etti.
578 MAÇTA 62 GOL ATTI
Belçika takımlarından Beerschot altyapısında yetişen Dembele, Willem II, AZ Alkmaar ve Fulham formaları giydi. Tecrübeli isim 19 milyon Euro bedelle Fulham'dan Tottenham'a 2012 yılında transfer oldu.
Londra ekibinde 6,5 sezon geçiren Dembele 5 milyon Euro karşılığında Guangzhou City'ye transfer oldu.
Kariyeri boyunca 578 mücadelede forma giyen Mousa Dembele 62 gol atarken, 49 asist yaptı.
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