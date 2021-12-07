NBA'de 76ers, Hornets'ı Embiid'in 43 sayısıyla yendi
NBA'de Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets'i 127-124 yendi. Joel Embiid 43 sayı, 15 ribaunt, 7 asistle oynadı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, uzatmaya giden Charlotte Hornets maçını 127-124 kazandı.
NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Hornets ile 76ers arasındaki maçta büyük çekişme yaşandı.
Konuk ekip 76ers, 119-119'luk skorla uzatmaya giden müsabakadan, Joel Embiid'in 43 sayı, 15 ribaunt, 7 asistlik performansı sayesinde galip ayrıldı. Embiid kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı.
76ers'ta Tobias Harris 21 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz ise 8 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.
7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Hornets'ta 35 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Kelly Oubre öne çıktı.
GRİZZLİES 5 MAÇTIR HİÇ GERİYE DÜŞMEDEN KAZANIYOR
Konuk olduğu Miami Heat'i 105-90 mağlup eden Memphis Grizzlies, galibiyet serisini sürdürdü. 5 karşılaşmadır hiç geriye düşmeden kazanan Grizzlies, son 25 sezonda Dallas Mavericks'ten (2008) sonra bunu başaran ikinci NBA takımı oldu.
Grizzlies'i galibiyete, 21 sayı, 8 asistle oynayan Dillon Brooks, 21 sayı, 8 ribaunt üreten Desmond Bane ve 17 sayı, 16 ribauntla "double double"a imza atan Steven Adams taşıdı.
Heat'te Tyler Herro 24 sayı, Kyle Lowry 17 sayı, 8 asistle mücadele etti. Ömer Faruk Yurtseven de 6 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 2 blokla oynadı.
CEDİ, SON ŞAMPİYON BUCKS'A KARŞI 9 SAYI ATTI
Milwaukee Bucks, seyircisi önünde oynadığı Cleveland Cavaliers mücadelesini 112-104 kazanarak son 10 maçında 9. galibiyetini aldı.
27. yaş gününü kutlayan Giannis Antetokounmpo 27 sayı, 12 ribaunt, Khris Middleton 21 sayı, 8 asist ve Jrue Holiday 20 sayı, 8 asist, 7 ribauntla Bucks adına galibiyetin mimarları oldular.
Cavaliers'ta Jarrett Allen'ın 25 sayı, 9 ribaunt ve Lauri Markkanen'in 20 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi. Cedi Osman ise 9 sayı, 3 top çalmayla mücadele etti.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 124-127 (uzatmada)
Indiana Pacers-Washington Wizards: 116-110
Detroit Pistons-Oklahoma City Thunder: 103-114
Miami Heat-Memphis Grizzlies: 90-105
Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 112-104
Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 110-121
Chicago Bulls-Denver Nuggets: 109-97
Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 108-104
Golden State Warriors-Orlando Magic: 126-95
Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 90-102
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