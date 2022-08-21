Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında Manchester City, Newcastle United deplasmanına konuk olacak. Zorlu mücadele saat 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2022 Pazar, 11:39
Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor.

Newcastle United, ligin son şampiyonu Manchester City'yi ağırlayacak.

St. James' Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 18:30'da başlayacak.

Zorlu mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Newcastle United, ligin ikinci haftasında Brighton deplasmanından golsüz beraberlik ile dönmüştü.

Manchester City ise kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 4 golle geçmişti.


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