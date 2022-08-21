Newcastle United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in üçüncü haftasında Manchester City, Newcastle United deplasmanına konuk olacak. Zorlu mücadele saat 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor.
Newcastle United, ligin son şampiyonu Manchester City'yi ağırlayacak.
St. James' Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 18:30'da başlayacak.
Zorlu mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Newcastle United, ligin ikinci haftasında Brighton deplasmanından golsüz beraberlik ile dönmüştü.
Manchester City ise kendi sahasında ağırladığı Bournemouth'u 4 golle geçmişti.
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