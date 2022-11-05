Norveçli futbolcu Erling Haaland'dan Manchester City'ye hayat öpücüğü
İngiltere Premier Lig'de Manchester City kendi sahasında ağırladığı Fulham'ı 2-1 mağlup etti.
Premier Lig'in 15. haftasında Manchester City ile Fulham karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 2-1'lik skorla kazandı.
Manchester City, 16. dakikada Julian Alvarez'in golüyle öne geçti. 26. dakikada Joao Cancelo kırmızı kart gördü ve Manchester City 10 kişi kaldı. Fulham, 28. dakikada Andreas Pereira'nın penaltı golüyle eşitliği sağladı.
ERLING HAALAND'DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ
Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Erling Haaland penaltıdan kaydetti.
Premier Lig'de üst üste 3. galibiyetini alan Manchester City, 32 puana yükseldi. Fulham ise 19 puanda kaldı.
Manchester City, gelecek hafta Brentford'u konuk edecek. Fulham ise Manchester United'ı ağırlayacak.
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