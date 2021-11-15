Norwich City'de Dean Smith dönemi
Ozan'ın formasını giydiği Norwich City'de Dean Smith dönemi başladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Norwich City, Aston Villa'dan ayrılan İngiliz teknik direktör Dean Smith ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki teknik direktör ile iki buçuk yıllık sözleşmeye imza atıldığı, yardımcılığını ise bir dönem Leicester City'yi çalıştıran Craig Shakespeare'in üstleneceği belirtildi.
Bu sezon Premier Lig'de 11 maçta tek galibiyeti bulunan ve 5 puanla son sırada yer alan milli futbolcu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Norwich City, Alman çalıştırıcı Daniel Farke ile yollarını 10 gün önce ayırmıştı.
Aston Villa'yı 2018-2019 sezonunda Championship'ten Premier Lig'e çıkaran ve kulüp rekoru 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Dean Smith, bu sezon ise ligde üst üste 5 yenilgi yaşanmasının ardından takımdan gönderilmişti.
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