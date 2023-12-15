Nottingham Forest - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.12.2023 - 10:15
Nottingham Forest - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor.

Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Steven Cooper'ın ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

NOTTİNGHAM FOREST - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

The City Ground Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

NOTTİNGHAM FOREST - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 4-1 mağlup etmişti.

Nottingham Forest ise Wolverhampton deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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