Nottingham Forest - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 17. hafta heyecanı başlıyor.
Ange Postecoglou yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Steven Cooper'ın ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
NOTTİNGHAM FOREST - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
The City Ground Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
NOTTİNGHAM FOREST - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
Avustralyalı hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 4-1 mağlup etmişti.
Nottingham Forest ise Wolverhampton deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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