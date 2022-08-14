Nottingham Forest-West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig’in ikinci haftasında Nottingham Forest, kendi sahasında West Ham United’ı ağırlayacak. Karşılaşma saat 16:00’da başlayacak.
Premier Lig’de ikinci hafta heyecanı devam ediyor.
Ligin yeni ekibi Nottingham Forest, West Ham United’ı ağırlayacak.
The City Ground Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16:00’da başlayacak.
Zorlu mücadele beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Nottingham Forest ligin ilk maçında deplasmanda Newcastle United’a 2-0 mağlup olmuştu.
West Ham United ise ilk hafta ağırladığı Manchester City’ye 2-0 kaybetmişti.
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