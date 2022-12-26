Okan Buruk Mauro Icardi'nin dönüşü için tarih verdi!

26 Aralık 2022 Pazartesi, 08:18

Teknik direktör Okan Buruk, İstanbulspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk, sakatlığı sebebiyle oyundan çıkan Norveçli futbolcu hakkında, "Midtsjö'nün durumu belli değil. Büyük ihtimalle oynayabilecek. Yarın daha net olacak. Kazımcan, Sivas'ta oynayamaz" dedi.

Sakatlığını atlatmasının ardından forma şansı yakalayan Oliveira'ya değinen Buruk, "Sergio'ya 15-20 dakika süre vermek istiyordum. Mecbur kaldığımız değişiklikler oldu. Ön tarafta daha diri oyuncular sokmak istedik. 5. değişiklik için sakatlık korkusu oluyor. 10 kişi kalma şansınız olduğu için biraz daha geç dakikaları bekledik. Sergio, girdikten sonra iyi bir görüntü verdi. Daha uzun süre alacak" diye konuştu.

"ICARDİ İÇİN HEDEF..."

Buruk, antrenmanlarda duran top üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, "Son antrenmanda duran top çalışıyoruz. Mertens'le çalıştık. Rakibin eksikliklerine, nerede daha iyi vuracağımıza çalışıyoruz. Atışı yapan çok önemlidir. Mertens, çok iyi ve etkili kullandı. Bundan 2 gol bulduk. Sezon başından beri kornerden gol bulamamıştık, bu anlamda sevinçliyim ama oyun içerisinde gol atarsak daha mutlu olacağım" dedi.

Arjantinli futbolcu ıcardi için dönüş tarihi veren Buruk, "Icardi saha çalışmalarına, hızlı koşulara başlar. Yakında toplu çalışmalara başlayacak. Icardi için hedef, Ankaragücü maçı. O maçta oynayabilecek durumda olmasını düşünüyoruz" ifadelerini kulllandı.

