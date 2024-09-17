Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: 'Şimdi derbi zamanı değil'

Yayınlanma: 17.09.2024 - 10:40

Güncelleme: 17.09.2024 - 10:40

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, oyuncularının derbi havasından uzak kalmalarını ve Gaziantep FK karşılaşmasının her şeyden daha önemli olduğunu dile getirdi.

Milliyet'in haberine göre, lige 4'te 4 yaparak başlayan sarı-kırmızılılarda genç teknik direktör, Gaziantepspor maçı öncesi takımla bir toplantı yaptı.

"DERBİ ZAMANI DEĞİL"

Haberde Okan Buruk'un, "Rizespor karşısında bizden beklenen oyunu oynadık. Şimdi önümüzde bir karşılaşma daha var. Fenerbahçe ile hafta sonu önemli bir karşılaşmamız olacak ama önce, önümüzdeki maça konsantre olmalıyız. Gaziantep müsabakasını kayıpsız geçelim ve derbiye moralli hazırlanalım. Şimdi derbi zamanı değil" dediği kaydedildi.

Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında salı günü saat 20:00'de kendi sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.