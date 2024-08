Okan Buruk'tan sitem: 'Türk futbolunun kanayan yarası'

Yayınlanma: 16.08.2024 - 20:47

Güncelleme: 16.08.2024 - 20:47

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor'a konuk oluyor.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Her maça galibiyet için çıktıklarını ifade eden Okan Buruk, "Burada olmaktan dolayı mutluyum. İlk gün nasıl heyecanlıysam hala aynı şekilde heyecanlıyım. İki şampiyonluk yaşadık iki senede, bu benim kariyerim için çok önemli, Galatasaray için çok önemli. Benim bunu yaşamış olmam altyapıdan yetişen bir futbolcu olarak teknik adam olarak bunu yaşamak çok değerli. Nice şampiyonluklar için dua ediyorum. Geçen sene burada şampiyon olduk. Çok önemli bir maç için geldik. Her maç şampiyonluk maçı. Her maç farklı önemde. Bundan önceki senelerde sürdürdüğümüz galibiyet rekorları için hazırlandık. Hep kazanmak için sahaya çıkıyoruz. İnşallah kazanan yine biz oluruz" dedi.

Rotasyon hakkında konuşan Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Konya bugün 3-4-3 oynayacak. Sahaya çıktıktan sonra daha net göreceğiz. Çok geniş kadroya sahibiz. Bugün Kerem ve Barış'la başlıyoruz. Hakim Ziyech dün antrenman sonunda küçük bir sakatlık yaşadı. Derrick Köhn maçtan önce kötü hissettiği için kadrodan çıkardık. Sara'yı ilk defa başlatıyoruz, takıma alışması gerekiyor. Lucas Torreira, Berkan Kutlu çok önemli oyuncular. Çok yoğun bir tempoya giriyoruz. Geçen hafta baktığımızda belki herkes Galatasaray'ı beğenmedi ama Galatasaray'ın lig istatistiklerinin çok üstünde bir istatistik vardı. Bir devre oynanmadı olarak kabul ediyorum. 44-45 dakikada top oyunda kalmış. Türk futbolunun kanayan yarası, hakemler de bir şey yapamıyor. Galatasaray'ın ne kadar iyi olacağını gösterdik. Çok önemli oyunculara sahibiz."