Okan Buruk'tan sakatların durumuna ilişkin açıklama!

01 Aralık 2022 Perşembe, 12:12

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı ekibin bu sabah gerçekleştirdiği antrenman öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sakat oyuncuların son durumu ve kulübün transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Oliviera'nın bilek dönmesi oldu. Dün Icardi'nin topuk pası verirken arka adalesinde zorlanma oldu. Bugün sonuç gelecek. En büyük korkularımız bunlardı. 5 hazırlık maçı düşünüyoruz. Bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Potansiyelini ortaya çıkaramamış birçok oyuncumuz var. Az süre almış ve genç oyuncularımız var. Transfer için elbette hazırlıklarımız var. İlk transferimiz kendi içimizdeki oyuncular olacak" ifadelerini kullandı.

YUNUS VE KEREM İÇİN YENİ SÖZLEŞME SÖZLERİ

Başarılı teknik direktör ayrıca, "Kerem'in ve Yunus'un sözleşmelerini iyileştirmek için görüşmeler devam ediyor. Türk oyuncuların da bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Onlar da Galatasaray için her şeyi yapabilecek oyuncular" şeklinde konuştu.

Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"KEREM VE YUNUS'A GÜVENİYORUZ"

"Kerem ve Yunus, Abdülkerim ile birlikte en çok süre alan Türk oyuncularımız. Zaman zaman Kerem ve Yunus üzerinden yorumlar yapıldı. Takımın da oturması gerekiyordu. Yunus ligin başında çok etkiliydi, daha sonra daha az süre alsa da. İkisi de milli oyuncu bir kere. Kerem'e de çok güveniyoruz. Yunus'a da çok güveniyoruz. Yunus hakkında Haberler çıksa da ona çok güveniyoruz. Yunus bizim için önemli. Ben teknik adam olarak ona çok güveniyorum. Bu kampa da çok iyi geldi, çok motive geldi. Yunus'tan beklentimiz çok yüksek."

"HİÇBİR OYUNCUMUZA TEKLİF GELMEDİ"

"Oyuncularımıza teklif gelmedi. Çok fazla şey yazılıyor. O geliyor, bu gidiyor. Tabii ki yazılacak. Dünya Kupası boşluğunda bir şeylerin olması gerekiyor. Şu an bize gelen net bir teklif yok. Transfer dönemi başladıktan sonra teklif gelebilir, gidebilir."

"ELEŞTİRİLER OLACAĞINI HEPİMİZ BİLİYORDUK"

"Galatasaray geçen sezon belki de tarihinin en kötü sezonunu geçirdi. Bunun üzerine yeni başkan, yeni yönetim, yeni bir teknik direktör, yeni oyuncu grubu. Bu sürecin sancılı geçeceği, eleştirilerin olacağını hepimiz biliyorduk. Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en iddialı takımlardan biri olduğunu tekrar hatırlatmak istiyoruz."

"BENİM İÇİN EN DEĞERLİ YER SOKAK"

"Benim için en değerli olan yer sokak! Sokakta ne düşünüyorlar, bana karşı davranışları nasıl? Sokak farklı, sosyal medya farklı. Sokaktan cevabı daha net alıyorsunuz. Bana ve oyuncularıma sokakta hep destek verdiler. Kimle konuşsam sokakta, bir an önce maçların başlamasını istiyor. Benim için bu önemli. Galatasaray taraftarına bu havayı yaşatmak mühim."