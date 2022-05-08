Osman Korkmazel: Derbinin güleni yok

08 Mayıs 2022 Pazar, 21:07

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Spor yazarımız Osman Korkmazel, dev derbiyi değerlendirdi.

İşte Korkmazel'in değerlendirmesi:

"Derbilerde her şey olabilir. Evinde oynamak bile çoğu zaman avantaj sağlamaz... V. Ismael dönemi Beşiktaş göze hoş gelen futbolun yanında, her alanda baskıyı iyi yapabilen, golü arayan bir görüntü çiziyor. Fenerbahçe ise İsmail Kartal ile baskın futbol dışında, sürpriz çıkışlı golleriyle dikkat çekiyor. Nasıl bir izlenim verecekler az sonra Vodafone Park’ta? Oy, oy tribünlere bakar mısınız, iğne atsanız yere düşmez. Yüksek tempoda başladı maç. Özellikle Fenerbahçe gol sahasında fazlaca görünüyordu. Ve 6’ncı dakikada Novak ile golü buldular. Ancak Beşiktaş 3 dakika sonra hızlı çıkış neticesinde Novak’ın eline çarpan topla penaltı kazandı ama Batshuayi direğe nişanladı. Kaliteli bir ilk yarı seyrediyorduk ki, 32’nci dakikada Beşiktaş bir penaltı daha kazandı. Bu kez R. Ghezzal kullandı ve skoru eşitledi. Orta sahaların çok rahat geçilmesi ve gol sahasında sık buluşmalar, ilk yarı bitene dek devam etti...

Umarız bu seyir zevki yüksek maç, 2’nci yarıda da sürer. İki takımda da çok sarı kartlı oyuncu var. Hocalar, oyuncuları derinden ikaz etmeli soyunma odasında. 50 saniye geçmedi ki Larin mutlak bir gol fırsatını harcadı. Muhteşem taraftarının desteğini arkasına alan Beşiktaş bastırıyor, 4 dakika geçmedi ki yine Ların’in kafa vuruşu bu kez direkte patladı. Fenerbahçe durağanlaştı. İlk hamle V. Ismael’den geldi; Batshuayi, N’Koudou isabetli değişiklik. İsmail Kartal’da değişimlere gitti. Son 20 dakika maçta hız azalırken, tempoda giderek düştü. Oyuna sonradan girenler, skoru değiştirme girişimindeler. İki kalede de gol görebiliriz. Ancak son dakikalarda iki tarafta da yorgunluk baş gösteriyordu. Gol atan kazanır durumuna gelseler de, skoru değiştiremediler ve puanları bölüştüler..."