Osman Korkmazel: Jorge Jesus'un gözü kara

23 Ağustos 2022 Salı, 09:07

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Adana Demirspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yazarımız Osman Korkmazel bol gollü mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Korkmazel'in değerlendirmesi...

"Fenerbahçe’nin deneyimli hocası J.Jesus’un gözü kara, baksanıza risk almayı önemsemiyor; 'Benim için ideal 11 yok, oynamaya müsait 11 var”'sözleri çok büyük tartışma konusu oldu. Aman hoca yapma, futbol bu ne olursa olsun ‘banko 11’in’ her zaman beyninde saklı kalacak! Evinde de olsa yine dokunuşlar yaptı J.Jesus. Rakip Adana Demirspor’un hocası V.Montella ekibiyle fazla oynamazken, yeni gelen usta oyuncu Rusya’nın en iyi golcülerinden A.Dzyuba’yı sahaya sürdü. Müthiş tempolu başladı maç. İki takımda 3’ncü bölgeye hızla akıp, golü nasıl atarız hesabı içinde. Fenerbahçe çift santrfor ile gole daha yakın gözüküyor. Ancak Adana Demirspor’un orta merkezi buna izin vermiyor. Dileriz bu kaliteli ve baskın futbol devamlı sürer derken, Fenerbahçe Valencia’nın çabasıyla penaltı kazandı. Bu golle tribünler iyice coştu. Hızlı ve akışkan oyunu ise su molası kesti. Adana Demirspor, gol sahasına iyice yerleşti ama netice alamıyor. Ve Samet Aydın’ın bir hatası pahalıya mal olurken, gecenin flaş ismi Valencia bir kez daha fileleri havalandırdı. Oyun durağanlaştı, e o kadar olacak derken, Abdül Kadir Biteken de ilk yarıyı noktaladı...

BU FUTBOL 2’NCİ YARI SÜRER Mİ?

V.Montella, çok havalanan Akintola’yı kesip, Yusuf Sarı’yı almakla iyi bir iş yaptı. Şımarık futbolcunun işi yok sahalarda. Fenerbahçe yine hızlı ve akışkan, 2 dk. geçmedi ki M.Zajc’ın şık vuruşuyla 3’ncü golü buldu. Adana Demirspor pes etmiyor, yapma A. Szalai ters bir girişle penaltıyı yaptırdı. Belhanda skoru 3-1e getirdi. Hemen hamlesini yaptı riski seven J.Jesus ve D:Rossi, İsmail Yüksek ve Mert Hakan’ı oyuna aldı. Bu değişimler fayda etti mi? Aksine çok geçmeden Onyekuru ile bir gol daha buldu Adana Demirspor. Oyun öyle bir hale geldi ki, orta sahayı rahatlıkla geçen gol sahasına giriyor. Fenerbahçe nihayet gol sahasında gözükür oldu ve 83 dk. da Alioski ile durumu 4-2’ye getirdi. Bu gol hem tribünleri hem de Fenerbahçe’yi kendine getirdi ama riski seven J.Jesus’u kendine getirdi mi bilemem. Bak deneyimli hoca sen sen ol, riski sevmeyi bırak, 11’ler ile de fazla oynama! Yoksa işin zora girer..."