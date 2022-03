Osman Korkmazel: Tek devrelik futbol

14 Mart 2022 Pazartesi, 22:12

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırladı. Nef Stadı'ndaki dev mücadeleden sarı-kırmızılılar 2-1 galip ayrıldı. Spor yazarımız Osman Korkmazel, karşılaşmayı değerlendirdi.

İşte Korkmazel'in açıklamaları:

"Galatasaray Barcelona’dan 1 puan kopardı, yine başladılar pohpohlamaya. Grubunu lider bitirdiğini, o dönem süper maçlar oynadığını ne çabuk unuttunuz! Beşiktaş önünde ne yapacaklar, ligde üst sıralara ‘sunma ışığı’ verecekler mi, ona bakarım. Sonrasında da 3 gün sonraki Barcelona ve üst üste oynayacakları büyük önem arz eden 3 maçlara... Beşiktaş Önder Karaveli’yi takımın başına getirdi. Genç hoca çıktığı 12 maçta, (6 G, 5 B, 1M) alarak ekibini üst sıralara doğru taşıyor. Burak Elmas ne yaptı? Barcelona patenti taşıyan (Pep’in yardımcısıymış ya! ) D. Torrent’e emanet etti. Adam ligde 8 maçta; (4M 2B 2G) alabildi. Galatasaray hala alt sıralardan kurtulma savaşı veriyor...

İşte geldik Süper Lig’de büyük önem arz eden 4 maçın ilkine, Beşiktaş derbisine. D. Torrent, Barcelona maçından 2 oynama yapmış, Omar ile Emre Kılınç. Önder Karaveli’nin ise en sağlıklı 11’i sahada. Tribünlerin etkisi yüksek de, futbolun kalitesi daha bir yüksek. İki takımda tempolu oyuna, organize ataklarla gelişen gol girişimlerini de fazlasıyla ekledi. Önce Beşiktaş 2 tane, ardından Galatasaray 3 tane fırsat harcadı. Aynı hızlı oyun dk. 21’e dek sürerken, Galatasaray Feghouli- Mohammed- Kerem 3’lü kombinesiyle şık gol bir gol attı. Aradan 4’dk geçmedi ki bu kez, Mohamed-Kerem işbirliğiyle bir gol daha attılar. Ama Beşiktaş 2 gole rağmen oyundan düşmezken, tempolu oyunun aynen sürdürüyordu. Bu arada Önder hoca alışılmışın dışında dk. 39’da değişime gidip Larin-Batshuayi ikilisini sahaya sürdü. Maç yine hız kazandı ama bu kez Atilla Karaoğlan’ın bitiriş düdüğü geldi..

İkinci yarıya geçelim. Beşiktaş’ta Josef, Galatasaray’da Cicaldau taze kuvvet sahada. Beşiktaş hızlı başladı. Gol sahasında daha çok onları görüyoruz. Larin’ın kafası tabela değişmedi. Galatasaray 60dk. dan sonra her zamanki gibi geri çekilme moduna geçti. Ama 64’de M. Mohamed önemli bir fırsatı harcadı. D. Torrent’ten Babel-Gomis değişimi. Galatasaray’da yorgunluk var. Beşiktaş’ı daha çok gol sahasında görür olduk. Dakikalar 73’ü gösteriyor, net bir gol fırsatı göremedik. Ancak 78’de genç Rıdvan girdi Beşiktaş hız kazandı ve onunla da 85’de çok şık bir gol kazandı. Skoru eşitleme peşindeler. Tribünler devrede ama oyuncularında telaş başladı. Gomis yine iyi işler takımı dinlendiriyor. Sonunda 3 puanı getirtiyor... Neler gördüm bu akşam? Öncelikle ‘tek devrelik’ futboldu demeliyim. Galatasaray özellikle ilk yarı bu denli derli toplu, hızlı akıp baskılı ve tempolu oynarken, her an gol koklayan bir takım hüviyetindeydi. İkinci yarı yorgunluk vardı. Umarım bu futbolu sıklıkla görürüz. Beşiktaş 2’nci yarı goller aradıysa da sonuca varamadı."