Osman Korkmazel yazdı: 'Zor imtihanı Okan Buruk geçti'

05 Kasım 2022 Cumartesi, 22:46

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek zorlu mücadeleyi 3 puanla tamamladı. Spor yazarı Osman Korkmazel, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için yorumladı.

Osman Korkmazel'in yazısı şu şekilde:

"Beşiktaş’ta 2’nci dönemine başlayan Şenol Güneş, Ümraniyespor maçını faklı kazanıp Beşiktaş taraftarını mutlu etti ama onun için aslolan müsabaka bu akşamki Galatasaray derbisi olacak. Okan Buruk için de kendi test etme adına, zorluk derecesi yüksek bu derbi çok şey ifade ediyor... Ufak oynama yapmış iki hoca da; takım kurulumlarına baktığımız da, maçın daha çok ‘pas oyunu savaşı’ olarak geçeceği değerlendirmesinde bulunabilirim. Dk. lar 15’i gösteriyordu ki, iki takımda ‘pas oyunu savaşını’ üst seviyede sürdürüyordu. Bu oyuna gol arayışları da sıklıkla eklenince futbol daha bir güzelleşiyordu. Ve çok geçmeden üst üste nefes goller izledik. Önce Icardi’nin enfes volesiyle gelen gol, çok geçmeden bu golün kopyasını Cenk Tosun’un tüm izleyenlere soluksuz izlettirmesiydi. Daha sonrasında tempolu oyun, hızlı gol sahasına geçişler ve akıl işleri bitmek bilmiyordu. Beşiktaş’ta Rosier sakatlanıp çıktı ve Tayfur girdi. Oyun yavaşladı, olacak o kadar, böyle kalitesi yüksek futbolu, ikinci yarıda da bizlere izlettirsinler yeter...

İki hoca da değişim yapmadı. Çok yoruldular sanırım, oyun durağanlaştı. Ancak tribünlerden gelen müthiş destekle Galatasaray, gol sahasına akmaya başladı ve çok geçmeden S.Oliveira ortalı, M.İcardi enfes kafa vuruşlu bir gol daha seyrettik. Şenol hoca hemen hamlelerini yaptı ve o da forvete Muleka ile N.Redmond’u yolladı. Beşiktaş vitesi yükseltti hemen Muslerayı rahatsız etmeye başladılar. Cenk Tosun’’un uzak mesafeli şutunu müthiş çıkardı. Kerem girdi Galatasaray’ın temposunu arttırdı. Ancak Beşiktaş durur mu, karşı saldırıya geçti; önce Muleka ve ardından Weghorst fırsatları harcadı. Son dk. lar sinir harbine döndü maç ama müthiş taraftar topluluğu, öyle bir destek veriyor ki takımlarına ve Halil Umut Meler’in son düdüğü maçı sona erdiriyordu. Son cümlemi, ’Bu çok zor imtihanı geçenin Okan Buruk olduğunu’ vurgulayarak bitirebilirim..."