Panathinaikos - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yunan ekip Panathinaikos, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Portekiz kulübü Braga'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 10:26
Panathinaikos - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu yaşanıyor.

Ivan Jovanovic yönetimindeki Panathinaikos, kendi sahasında Artur Jorge'nin ekibi Braga ile karşılaşacak.

PANATHINAIKOS - BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA?

Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

PANATHINAIKOS - BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Braga, eşleşmenin ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Panathinaikos'u 2-1 mağlup etmişti.


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