Panathinaikos - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yunan ekip Panathinaikos, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Portekiz kulübü Braga'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu yaşanıyor.
Ivan Jovanovic yönetimindeki Panathinaikos, kendi sahasında Artur Jorge'nin ekibi Braga ile karşılaşacak.
PANATHINAIKOS - BRAGA MAÇI SAAT KAÇTA?
Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
PANATHINAIKOS - BRAGA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Braga, eşleşmenin ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Panathinaikos'u 2-1 mağlup etmişti.
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