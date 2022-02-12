Pep Guardiola: Dünyanın en iyi takımı biz değiliz

İngiltere Premier Ligi kulübü Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, dünyanın en iyi takımını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2022 Cumartesi, 14:45
Pep Guardiola: Dünyanın en iyi takımı biz değiliz
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İngiliz kulüp Manchester City, ligde bir maç eksiği olan Liverpool’un 9 puan önünde bulunuyor.

İngiltere Premier Ligi’nin 25. haftasında deplasmanda Norwich City ile karşılaşacak City’de teknik direktör Guardiola, dünyanın en iyi takımı olarak kendilerini göstermedi.

City’nin 2-0 kazandığı Brentford karşılaşması sonrası basın toplantısında konuşan Guardiola, “Dünyanın en iyi takımı biz değiliz. En iyisi Chelsea. Şampiyonlar Ligi'ni onlar kazandı, en iyi takım onlar” dedi.

İngiltere Premier Ligi’nde şampiyonluk için mücadele veren Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nde de yoluna devam ediyor. Federasyon Kupası (FA Cup) ve Lig Kupası’nda mücadelesini devam ettiren İngiliz kulüp, Şampiyonlar Ligi’ni ilk defa kazanmayı hedefliyor.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 15 Şubat’ta Portekiz ekibi Sporting CP ile karşılaşacak.


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