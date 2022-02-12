Pep Guardiola: Dünyanın en iyi takımı biz değiliz
İngiltere Premier Ligi kulübü Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, dünyanın en iyi takımını açıkladı.
İngiliz kulüp Manchester City, ligde bir maç eksiği olan Liverpool’un 9 puan önünde bulunuyor.
İngiltere Premier Ligi’nin 25. haftasında deplasmanda Norwich City ile karşılaşacak City’de teknik direktör Guardiola, dünyanın en iyi takımı olarak kendilerini göstermedi.
City’nin 2-0 kazandığı Brentford karşılaşması sonrası basın toplantısında konuşan Guardiola, “Dünyanın en iyi takımı biz değiliz. En iyisi Chelsea. Şampiyonlar Ligi'ni onlar kazandı, en iyi takım onlar” dedi.
İngiltere Premier Ligi’nde şampiyonluk için mücadele veren Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nde de yoluna devam ediyor. Federasyon Kupası (FA Cup) ve Lig Kupası’nda mücadelesini devam ettiren İngiliz kulüp, Şampiyonlar Ligi’ni ilk defa kazanmayı hedefliyor.
Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 15 Şubat’ta Portekiz ekibi Sporting CP ile karşılaşacak.
İlgili Haberler
- Wayne Rooney’den Manchester United itirafı
- Cristiano Ronaldo’nun oğlu Manchester United’a transfer oldu
- Gece yarısı dışarı çıkan Manchester City'nin yıldızlarına Guardiola'dan sitem: "Beni davet etmediler"
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Samsunspor transfere doymadı!
- Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
- Rusya duyurdu: 30’dan fazla savaş gemisi Karadeniz'de
- Başkan taraftara hak verdi
- Son 12 saatte baş döndüren açıklamalar
- Sabaha kadar işkence etmişlerdi: Bu ilk değilmiş
- 'Elektrik doğalgaz fiyatları reel fiyatların altındadır'
- Türkiye bu işçiyi konuşuyor: Üstü kirli diye...
- İspanyol hoca en iyi takımı açıkladı
- 'Fiyat söylerken bile utanıyoruz artık'