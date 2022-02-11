Wayne Rooney’den Manchester United itirafı

11 Şubat 2022 Cuma, 13:35

Wayne Rooney, İngiliz kulüp Manchester United’da oynadığı dönem hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiliz gazetesi The Sun’ın haberine göre, Wayne Rooney, Manchester United’da forma giydiği dönemde, alkol problemi yaşadığını açıkladı.

İngiliz Milli Takımı’nda da forma giyen eski futbolcu, alkol aldığı belli olmasın diye antrenmanlardan önce göz damlası kullandığını itiraf etti.

"ÇOK KÖTÜ DURUMDAYDIM"

Göz damlasının yanında sakız ve ağız çalkalama suyu kullandığını belirten 36 yaşındaki İngiliz futbolcu, “Kulüpten birkaç günlük izin alıyordum ve hiç kimseye yaklaşmak istemiyordum. İki gün boyunca tek yaptığım oturup içki içmekti” dedi.

Rooney, “İzin sonrasındaki üçüncü günden itibaren, yani antrenmana gideceğim o hafta boyunca göz damlası kullanıyordum. Gerçekten çok kötü durumdaydım” diye konuştu.

Alkol aldığı zamanlarda en büyük korkusunun ne olduğu sorusuna cevap veren Rooney, “Kendi ölümüm. Daha önce de söylemiştim, insan hata yapar, tıpkı benim yaptığım gibi. Bu hatalar arasında alkollü araç kullanma da olabilir. Bütün bunlar, birinin ölümüne yol açabilirdi” ifadelerini kullandı.

Psikolojik rahatsızlıkları sebebiyle terapi tedavisi gördüğünü belirten Rooney, “Bu kötü ruh halinde intihara da sürüklenebilirsiniz. Hem kendimi hem de ailemi korumak amacıyla yardım almam gerektiğini biliyordum” dedi.