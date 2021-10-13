Pınar Karşıyaka yine kazandı, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı

13 Ekim 2021 Çarşamba, 21:12

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'na İsrail deplasmanındaki Hapoel Jerusalem galibiyetiyle başlayan Pınar Karşıyaka, evinde ilk yarısını 14 sayı farkla geride kapattığı maçta Stal Ostrow'u son periyotta mağlup ederek 2'de 2 yaptı: 80-77. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçta Avrupa arenasında koronavirüs pandemisi nedeniyle ayrı kaldığı taraftarlarıyla 1.5 yıl sonra buluşan Karşıyaka'daColson, 18 sayı, 7 ribaund, 5 asist, takım kaptanı Semih Erden, 17 sayı, 5 ribaund, 2 blokluk performanslarıyla galibiyeti getiren isimler oldu.

Pınar Karşıyaka maça kötü bir dış atış yüzdesiyle başladı. Yeşil-kırmızılıların üst üste hücumlardan boy dönmesinden yararlanan konuk ekip, pota altından isabetlerle öne geçip ilk 10 dakikada farkı 12 sayıya kadar çıkardı. Kaf-Kaf, Polonya ekibine Semih Erden'in oyuna girmesiyle pota altından yanıt vermeye çalıştı. İlk periyot 24-14 Stal Ostrow üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyodun başında M'Baye'yle 3 sayılık basket bulan Karşıyaka, kenardan gelen yeni transferler Roll ve Can'ın katkılarıyla farkı eritmeye çalışsa da ilk yarı boyunca 12'de 8 üçlük isabeti bulan rakip, temsilcimize izin vermedi. İlk yarı, Young'un son saniye tiplemesiyle 14 sayı farkla, 51-37 Stal lehine sonuçlandı.

Üçüncü periyoda taraftarının müthiş desteğiyle başlayan Karşıyaka, Blackmon ve Colson'un sayılarıyla farkı 2 sayıya kadar indirdi. Periyot sonunda son 10 dakika 58-54 Polonya ekibi lehine başladı. Dördüncü periyotta 2 kez farkı 1 sayıya indirip rakibini yakalayamayan Pınar Karşıyaka, bitime 3 dakika 43 saniye kala Semih'in smacıyla ilk periyodun başından beri ilk kez skoru eşitledi. Bu bölümde üst üste 7 sayı bulan tecrübeli pivot, ardından son 3 dakikaya girilirken Taylor'un çemberden dönen turnikesini tipleyip takımını 70-68 öne geçirdi. Colson'un üçlüğü ve Can'ın basketfaulü Karşıyaka'ya bitime 55 saniye kala 6 sayılık farkı getirdi. Son anlarda Stal farkı yeniden 1 sayıya indirdi. Roll, son 5 saniyeye girerken temsilcimizi 2 serbest atışla 80-77 öne geçirdi. Stal son hücumdan boş dönünce maç bu skorla bitti.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Marius Cuilin (Romanya) (xx), Gividas Gedvilas (Litvanya) (xx), Marek Kukelcik (Slovakya) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (x) 4, Yunus (x), Colson (xxx) 18, M'Baye (xx) 5, Mitchell (x) 4, Semih Erden (xxx) 17, Can Korkmaz (xxx) 10, Blackmon (xxx) 8, Burak Can (xx), Roll (xxx) 14, Mahir (xx)

STAL OSTROW: Drechsel (xxx) 12, Palmer (xxx) 21, Young (xx) 9, Kulig (xx) 5, Simmons (xxx) 20, Anderson (xx) 6, Florence (x) 4, Mokros (x), Wadowski (x)

1.PERİYOT: 14-24

İLK YARI: 37-51

3.PERİYOT: 54-58

5 FAUL: Simmons (39.59) (Stal Ostrow)

