Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'dan Al Nassr iddialarına kesin yanıt
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre'yi elemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Al Nassr Kulübü'nün teklifine ilişkin konuşan Ronaldo, iddiaları yalanladı.
Cristiano Ronaldo, İsviçre galibiyetinin ardından astronomik Al Nassr teklifiyle ilgili ilk kez konuştu.
Hafta başında İspanyol gazetesi Marca'nın ortaya attığı Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüyle 500 milyon Euro'ya anlaşmaya vardığı haberleri geniş yankı uyandırmıştı. Basın mensupları, İsviçre maçı sonrası Cristiano Ronaldo'ya iddiaların doğru olup olmadığını sordu.
RONALDO'DAN İDDİALARA YANIT
Cristiano Ronaldo ise çok kısa ve net yaptığı açıklamada, "Hayır, bu doğru değil" sözlerini kullanarak haberleri yalanlamış oldu.
Serbest oyuncu konumunda bulunan Cristiano Ronaldo'nun ocak ayında hangi takıma gideceği belirsizliğini koruyor.
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