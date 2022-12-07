Portekizli futbolcu Pepe'den Fas uyarısı

07 Aralık 2022 Çarşamba, 09:26

Portekiz'in deneyimli stoperi Pepe, İsviçre'yi eledikleri maçla ilgili konuştu.

Başarılı oyuncu çeyrek finale kalmalarıyla ilgili, "Fas karşısında kaliteye sahip olmak değil çok çalışmamız gerekiyor. Dinlenmeli ve bu maça iyi hazırlanıp Portekiz halkını sevindirmek istiyoruz" sözlerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun yedek kalmasıyla ilgili ise Pepe "Cris (Cristiano Ronaldo) ve hocamız da en önemli şeyin takım olduğunu gayet iyi biliyor. Cris'in oynamaması hocamızın seçimiydi" açıklamasını yaptı.