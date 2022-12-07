Portekizli futbolcu Pepe'den Fas uyarısı

Portekizli deneyimli futbolcu Pepe, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda kazandıkları İsviçre karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Pepe, "Fas karşısında kaliteye sahip olmak değil çok çalışmamız gerekiyor. Dinlenmeli ve bu maça iyi hazırlanıp Portekiz halkını sevindirmek istiyoruz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2022 Çarşamba, 09:26
Portekizli futbolcu Pepe'den Fas uyarısı
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Portekiz'in deneyimli stoperi Pepe, İsviçre'yi eledikleri maçla ilgili konuştu.

Başarılı oyuncu çeyrek finale kalmalarıyla ilgili, "Fas karşısında kaliteye sahip olmak değil çok çalışmamız gerekiyor. Dinlenmeli ve bu maça iyi hazırlanıp Portekiz halkını sevindirmek istiyoruz" sözlerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun yedek kalmasıyla ilgili ise Pepe "Cris (Cristiano Ronaldo) ve hocamız da en önemli şeyin takım olduğunu gayet iyi biliyor. Cris'in oynamaması hocamızın seçimiydi" açıklamasını yaptı.


2022 Dünya Kupası Portekiz Pepe

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