Portekizli hoca Jorge Jesus, Flamengo’ya gitmezse Fenerbahçe’de
Açıklamada bulunan Jorge Jesus, 20 Mayıs’a kadar Flamengo’dan teklif gelmesini bekleyeceğini belirtti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Portekiz’de gelecek sezon için görüştüğü teknik direktör Jorge Jesus’tan Sarı-Lacivertlilerle ilgili açıklama geldi. Daha önce Fenerbahçe’nin yaptığı teklifi doğrulayan Portekizli çalıştırıcı, “Fenerbahçe dışında Brezilya kulüpleri Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense de beni istedi. Fenerbahçe dışındaki teklifleri basit bir nedenden ötürü geri çevirdim. Brezilya’da sadece Flamengo’da çalışırım” ifadelerini kullandı. Jesus, 20 Mayıs’a kadar Flamengo’dan teklif gelmesini bekleyeceğini belirtirken, “Sonrasında hayatımla ilgili bir karar vermem gerekecek” dedi. Portekizli hocanın, Flamengo’dan teklif gelmezse, F.Bahçe’ye olumlu yanıt vereceği ve sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
KOÇ KONUŞACAK
Ali Koç, bugün saat 15.00’te basın toplantısı düzenleyecek. F.Bahçe, Beşiktaş derbisi öncesi son idmanını yarın 17.45’te Ülker Stadı’nda taraftara açık yapacak.
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