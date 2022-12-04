Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'tan Altay Bayındır'a veto
Transferde adı İtalyan kulüpleri ile geçen Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'a Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'tan izin çıkmadı.
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, İtalyan kulüplerinin radarında bulunan Altay Bayındır’ın satışını veto etti. Bu gelişme sonrasında sarı-lacivertlilerin milli kaleciyle 5 yıllık yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.
NAPOLI'DEN SONRA INTER
Fenerbahçe'de Altay Bayındır’a İtalyanların ilgisi sürüyor. Milli file bekçisine İtalya'da uzak ara liderliğini sürdüren Napoli Kulübü’nün ardından Çizme’nin bir diğer köklü takımı Inter’den teklif geldi.
AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR
Fanatik'in haberine göre, İtalyanlar Fenerbahçe kaptanını yakından takip ederken teknik direktör Jorge Jesus ise hedefe giden yolda olmazsa olmaz olarak nitelendirdiği Altay’ın bu aşamada transferine sıcak bakmıyor.
"ALTAY'A İZİN VERMEM"
Haberde Portekizli teknik direktörün, "Hedeflerimiz büyük. Bu yolda hiçbir futbolcumuzu kaybetmek istemem.Hele bu futbolcu Altay’sa hiç izin vermem" diyerek, futbolcunun takım için önemini vurguladığı kaydedildi.
5 YILLIK YENİ SÖZLEŞME
2019-2020 sezonunda Ankaragücü’nden transfer edilen yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayı giydiği süre içinde tüm teknik direktörlerin gözdesi oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Altay Bayındır’ı yönetim devre arasında masaya çağıracak. Milli kaleci ile en az 5 yıllık bir sözleşme imzalanması bekleniyor.
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