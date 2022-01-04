PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma koronavirüse yakalandı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı.

AA
04 Ocak 2022 Salı, 21:00
PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma koronavirüse yakalandı
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Fransa Birinci Ligi ekibi PSG'nin İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İtalya Milli Takımı'nın kalesini de koruyan 22 yaşındaki futbolcunun izolasyon süreci başladı.

İtalya formasıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Donnarumma, France Football dergisi tarafından verilen 2020-21 sezonunun en iyi kalecisi ödülüne de layık görülmüştü.


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