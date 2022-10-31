Rachid Ghezzal tedavi için Katar’a gitti
Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapatan Rachid Ghezzal, tedavisi için Katar’a gitti.
Beşiktaş'ın yaklaşık 2,5 ay önce sağ ayağından sakatlık yaşayan Cezayirli oyuncusu Rachid Ghezzal, tedavi için Katar’a gitti.
NTVSpor'un haberine göre, Katar’da uzman bir ekip tarafından kontrollere tabi tutulacak 30 yaşındaki oyuncu, tedavisinin ardından İstanbul’a geri dönecek.
Süper Lig’in 2. haftasında oyananan Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Ghezzal’ın, sağ ayak tarak kemiği ve parmak eklemimde yırtık tespit edilmişti. Ağrıları azaldıktan sonra sahalara dönen Cezayirli oyuncu, iki hafta önce oynanan Trabzonspor maçında yeniden sakatlandı. Karşılaşmada yaşadığı adale sakatlığını atlatan Ghezzal, sağ ayağındaki ağrı nedeniyle tekrar tedaviye alındı.
Bu sezon 5 maçta forma giyen Ghezzal, 7 karşılaşmada görev yapamadı.
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