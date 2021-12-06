Real Madrid, Eden Hazard'ın fiyatını belirledi

06 Aralık 2021 Pazartesi, 15:00

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Eden Hazard, büyük umutlarla geldiği İspanyol ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

2019'da Real Madrid'in yaklaşık 115 milyon euro gibi astronomik bir bonservis bedeli ile İngiltere Premier League ekibi Chelsea'den büyük umutlarla transfer edilen Hazard, özellikle sakatlıkların etkisi ile başkent ekibinde çok az forma şansı buldu ve etki yaratmakta zorlandı.

Bir süredir Real Madrid teknik ekibi ve yöneticilerinin gözden çıkardığı iddia edilen Belçikalı oyuncunun adı eski kulübü Chelsea'nin yanı sıra Arsenal ve Newcastle United ile anılan oyuncu, İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid yöneticilerinden "ayrılabilirsin" mesajını aldı.

Oyuncu ile iletişime geçen Real Madrid yetkilileri, 25 milyon euro bonservis bedeli getirmesi karşılığında Hazard'a transfere izin vereceklerini bildirdi. Oyuncuyu devre arasında satmak isteyen takım, zorunlu satın alma opsiyonu olması halinde ise yaza kadar kiralama seçeneğinine de kabul.

Hazard tarafının ise Real Madrid'den ayrılmaya sıcak baksa da bunu sezon ortasında değil, yaz transfer döneminde yapmak istediği iddia edildi.

2019'da Real Madrid'e transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, 54 maçta forma giydi ve sadece 5 gol atıp 9 asist yapabildi.