Real Madrid, Luka Modric ile uzattı!

08 Haziran 2022 Çarşamba, 15:07

Real Madrid, geleceği merak konusu olan Luka Modric'te mutlu sona ulaştı.

Eflatun beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat oyuncuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

TOPLAM 20 KUPA

İspanyol ekibinde 10 sezondur forma giyen Hırvat orta saha kulübün efsaneleri arasına girmeyi başardı.

Modric Real Madrid kariyerinde 20 kupa kazanırken, 2018 yılında da dünyada yılın futbolcusu seçildi.

36 yaşında oyuncu bu sezon Real Madrid ile çıktığı 45 maçta 3 gol ve 12 asist yapma başarısı gösterdi.