Real Sociedad, PSG'den Rafinha'yı kiraladı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Rafinha'yı kiraladığını duyurdu.

AA
28 Aralık 2021 Salı, 11:02
Real Sociedad, PSG'den Rafinha'yı kiraladı
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İspanya ekibi Real Sociedad, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımından Brezilyalı futbolcu Rafinha'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Real Sociedad Kulübü, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Rafinha'nın sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Barcelona altyapısında yetişen Rafinha, Celta Vigo ve Inter'de kiralık olarak forma giymişti. Rafinha, geçen yıl transfer olduğu PSG'de 39 maça çıkmıştı.


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