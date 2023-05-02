Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında deplasmanda Real Sociedad'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 19:35
Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Imanol Alguacil yönetimindeki Real Sociedad, kendi sahasında Carlo Ancelotti'nin takımı Real Madrid'i konuk edecek.

REAL SOCIEDAD - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Reale Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak.

REAL SOCIEDAD - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Pulido Santana'nın yöneteceği mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Real Sociedad, ligde oynadığı son maçta Osasuna deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Real Madrid ise kendi evinde ağırladığı Almeria'yı 4-2 mağlup etmişti.



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