Real Sociedad - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında deplasmanda Real Sociedad'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor.
Imanol Alguacil yönetimindeki Real Sociedad, kendi sahasında Carlo Ancelotti'nin takımı Real Madrid'i konuk edecek.
REAL SOCIEDAD - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Reale Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak.
REAL SOCIEDAD - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Pulido Santana'nın yöneteceği mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Real Sociedad, ligde oynadığı son maçta Osasuna deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Real Madrid ise kendi evinde ağırladığı Almeria'yı 4-2 mağlup etmişti.
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