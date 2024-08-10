Ritmik cimnastikte altın madalya Darja Varfolomeev'in

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Ritmik cimnastikte altın madalyayı Alman Darja Varfolomeev aldı.

AA
Yayınlanma: 10.08.2024 - 09:26
Ritmik cimnastikte altın madalya Darja Varfolomeev'in
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ritmik cimnastikte madalyalar sahibini buldu.

Chapelle Arena gerçekleştirilen yarışlarda Alman Darja Varfolomeev, altın madalya kazandı.

Bu kategoride Bulgaristan'dan Boryana Kaleyn gümüş, İtalya'dan Sofia Raffaeli de bronz madalya elde etti.


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