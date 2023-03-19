Rıza Çalımbay: Bütün ağırlığımız Türkiye Kupası olacak

Yayınlanma: 19 Mart 2023 - 19:19

Güncelleme: 19 Mart 2023 - 19:19

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor, evinde MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.



"BU ARA BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLACAK"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Avrupa kupalarından elendikten sonra ilk hedefimiz ligimizdi. Puanlar almamız gerekiyordu. Son 11 günde 4 tane maç oynadık. Bunun için takımımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonra iyi mücadele ettik. Disiplinli oynadık, çok gol pozisyonu ürettik ama çoğunu değerlendiremedik. İyi oynadık ve 3 puanı aldık. İyi şeyler de yaptık. Ligde kendi sahamızda maçı kesin almamız gerekiyordu. Şimdi milli ara var. Bu ara bizim için çok iyi olacak. Sonrasında haftada bir maç oynayacağımız için her şeyin daha iyi oyacağına inanıyorum. Sakatların da iyileşmesiyle ligde daha iyi yere geleceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Çalımbay, önceliklerinin lig olacağını belirterek, "Ligde iyi yere gelirsek, bütün ağırlığımız Türkiye Kupası olacak. Geçen sezon olduğu gibi yine aynısını yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.