Roman Abramovich'e suikast şüphesi

28 Mart 2022 Pazartesi, 19:21

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ve Chelsea'nin sahibi olan Rus iş insanı Roman Abramovich'in bu ayın başında zehirlenmiş olabileceği açıklandı.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, bu ayın başında Ukrayna ile barış görüşmelerinde bulunan heyetteki Roman Abramovich'te zehirlenme belirtileri görüldü.

Haberde, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki görüşmeler sonrası Ukrayna ekibinin iki kıdemli üyesiyle birlikte Abramovich'te, ellerinde ve yüzlerinde deri soyulması ve ağrılı yırtılmayla, kırmızı göz semptomlarına rastlandığı ifade edildi.

Abramovich ile birlikte zehirlenme semptomlarına rastlandığı belirtilen diğer iki kişinin durumlarının iyi olduğu kaydedildi.