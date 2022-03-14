Sadettin Saran'ın şirketi, yayın ihalesi sözleşmesini imzaladığını duyurdu

14 Mart 2022 Pazartesi, 11:56

Eski Fenerbahçeli yönetici Sadettin Saran'ın sahibi olduğu Saran Media Group, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) düzenlediği yayın ihalesi ile alakalı bir açıklama yayımladı.

Saran Group'tan yapılan açıklamada, "Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye temsil etmiş bulunuyoruz. SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız" ifadeleri kullanıldı.

TRT DE İMZALADI

Öte yandan TRT, yayın ihalesinde 1-D (1. Lig yayın hakları ve Süper Lig özet) ve 1-F (Süper Lig radyo yayın hakları) paketleri için gerekli sözleşmelerin TFF'ye teslim edildiğini duyurdu.

TRT Spor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TRT olarak Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları ihalesi kapsamında yer alan Paket 1-D ve Paket 1-F'ye ilişkin sözleşmeleri TFF'ye teslim ettik" ifadesine yer verildi.