Sakatlanan genç kayakçının zor anları
Rize'nin İkizdere ilçesinde Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada düşerek yaralanan Rana Tendoğan (17) adlı sporcu, sedye ile konulduğu kamyonet kasasında taşındı.
İkizdere ilçesi Cimil Köyü'nde Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Gençler ve Büyükler Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Erkek ve kadın 53 sporcu U16, U18, U20, U21+ kategorilerinde yarıştı. Karla kaplı yamaçları tırmanan sporcular, kayarak en kısa sürede bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı. Şampiyonada dereceye giren ve milli takıma seçilen sporcular ülkeyi uluslararası yarışmalarda temsil edecek.
SPORCUNUN ZOR ANLARI
Şampiyona sırasında Rana Tendoğan adlı sporcu kayak sırasında düşerek omzundan yaralandı. Görevlilerin parkurda müdahale ettiği sporcu kar motoru ile alınarak başlangıç noktasına getirildi. Alanda görevli sağlık ekibi, Cimil Köyü'nde rahatsızlanan bir hastaya müdahale ederek ambulansla ilçedeki sağlık merkezine indirdi. Bu sırada alanda başka sağlık ekibi olmayınca yaralı sporcu sedye ile kamyonetin kasasına konularak hastaneye doğru yola çıkarıldı. Hastayı bırakıp geri dönen sağlık ekibi yolda karşılaştığı kamyonetteki yaralı sporcuyu alarak ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Tedavi altına alınan sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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