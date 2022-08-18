Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç oynandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk ayağında 3 karşılaşma yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2022 Perşembe, 09:03
Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç oynandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu ilk ayağı, 3 karşılaşmayla tamamlandı.

Sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-0

Maccabi Haifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan): 3-2

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz): 0-2


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