Sassuolo'da Mert Müldür, Juventus karşılaşmasında sakatlık geçirdi
İtalya Serie A ekibi Sassuolo formasını giyen Mert Müldür sezona sakatlıkla başladı. Milli futbolcu, takımının Juventus ile karşılaştığı maçın henüz ilk dakikalarında sakatlandı.
İtalya Serie A'nın ilk haftasında Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo deplasmanda Juventus'a konuk oldu. Juventus'un 3-0 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada milli futbolcu Mert Müldür sakatlandı.
SAHADAN SEDYE İLE AYRILDI
Sassuolo'da forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Mert Müldür, karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında bir sakatlık geçirdi. Milli futbolcu rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası yerden kalkamadı.
Oyuna devam etmeye çalışan Mert, bir süre sonra kendisini yere bıraktı ve sağlık görevlileri oyuna dahil oldu. İlk müdahale sonrası Mert Müldür sahaya geri dönse de oyuna devam edemedi ve sedye yardımı ile saha kenarına alındı.
7. dakikada oyundan alınan Mert'in yerine Sassuolo'da Jeremy Toljan oyuna alındı.
KAAN AYHAN 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Diğer yandan Sassuolo'da oynayan bir diğer milli oyuncumuz Kaan Ayhan ise ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.
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