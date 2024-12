Serdal Adalı, yönetim kurulunu tanıttı

Yayınlanma: 25.12.2024 - 17:58

Güncelleme: 25.12.2024 - 17:58

Serdal Adalı, Beşiktaş'ta yer alan bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, iki sponsorla da ön protokol imzaladı.

Adalı, toplantıda yaptığı konuşmada, "Beşiktaş'ımızın olağanüstü genel kuruluna sadece 4 gün kaldı. Adaylık sürecinde tüm Beşiktaşlılarla bir araya geldik. Görüşleri dinledik, önerileri not ettik. Hepimizin en büyük ve ortak dileği, Beşiktaş'ımızın yaşadığı bu zorlu süreci geride bırakarak saha içinde ve saha dışında eski gücüne kavuşması ve camiamızı mutlu edecek başarılara yeniden ulaşmasıdır.

Bizler bunun için buradayız. Son zamanlarda yaşananlar bize bir kez daha gösterdi ki camiamızın bu saatten sonra yanlış seçimler, yanlış tercihler yaparak kaybedecek tek bir dakikası bile yok." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'la ilgili her konuya ayrıntılı bir şekilde çalıştıklarını anlatan Adalı, şunları kaydetti:

"Bizler, göreve geldiğimiz andan itibaren gücümüzü, aklımızı, kaynaklarımızı, zekamızı, bütün imkanlarımızı Beşiktaş'ımızın hizmetine sunacağız. Futboldan başlayarak mali yapıya, gelirlerimize, iletişim konusuna, tesislerimize kadar hepsine tek tek el atacağız. Her konu başlığı için ayrı ayrı çalıştık. Her ayrıntıya, Beşiktaş'ımızın her bir ihtiyaç ve beklentisine hakimiz. Her biri için söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var. Yönetim kurulu kadromuz alanında uzman, Beşiktaş'ımız için gecesini gündüzüne katabilecek değerli isimlerden oluşuyor. Her birinin bugün de gelecekte de Beşiktaş'ımıza büyük katkılar yapacağına inanıyorum."

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı, Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç yer alıyor.

İki sponsorla ön protokol imzaladı

Serdal Adalı, yönetim kurulunu tanıttıktan sonra iki sponsorluk anlaşmasının ön protokolünü yaptı. Siyah-beyazlı kulübün başkan adayı, dijital yayın platformu Gain ve inşaat şirketi RAMS ile ön protokol imzaladı.

Adalı, sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili şunları dile getirdi:

"Beşiktaş'ımıza yeni sponsorluklar getirmek ve bu sponsorluklarla kazanılacak başarıları arttırarak devam ettirmek niyetindeyiz. Göreve gelmemiz halinde hayata geçmek üzere, iki güzide marka ile yapacağımız bu kapsamlı iş birliklerinin ön protokol anlaşmasını huzurlarınızda imzalıyoruz. Bu kapsamda kulübümüzün bünyesinde yer alan branşlarımızı ve altyapılarımızı sponsorluk destekleriyle güçlendirmek için çalışmaları tamamlamış bulunuyoruz. Ülkemizde dijital medyanın önemli markalarından olan Gain Medya ile inşaat sektörünün önemli markalarından RAMS Türkiye iş birliklerimizi sizlere gururla duyurmak istiyorum. Her 2 değerli marka da farklı branşlar ve altyapılarımızda kulübümüzün büyük destekçisi olacak. Ayrıca TÜPRAŞ Stadyumu için de kendileriyle taraftarlarımızı sevindirecek farklı belirli iş birliklerimiz olacak. Bu vesileyle tekrar belirtmek isterim ki, daha kolay ulaşılabilir bilet fiyatlarını özelikle genç taraftarlarımıza sunabilmeyi planlıyoruz. Özellikle kapalı tribünü eski kalabalık ve coşkulu haline getirmeyi istiyoruz."

Gain Medya Basın İlişkileri Direktörü Seda Ulu, Adalı'nın başkan seçilmesi halinde anlaşmanın yürürlüğe gireceğini belirterek, "Toplumsal faydaya olan inancımızla Beşiktaş Kulübüne katkı sağlamak için bir araya geldik. Gain olarak Beşiktaş'ın başarılarına katkıda bulunmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

RAMS Türkiye Üst Yöneticisi Cem Ciritci ise "Beşiktaş'a katkı sağlamak için bir araya geldik. Sayın Adalı'nın başkan seçilmesi halinde anlaşmamız hayata geçecek. Ön protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bunun Türk sporuna önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.