Serdar Aziz'den Sergio Ramos paylaşımı
Fenerbahçeli Serdar Aziz, kişisel sosyal medya hesabından Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız savunmacısı Sergio Ramos'la fotoğrafını paylaştı.
Fenerbahçeli Serdar Aziz, sosyal medya hesabından Sergio Ramos'la fotoğrafını paylaştı.
Sona eren sezonun stresini atan Serdar Aziz, PSG'nin yıldız savunmacısı Sergio Ramos'la birlikte çekildiği fotoğrafın paylaşımını yaptı. Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum yapıldı.
Serdar Aziz Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini geçtiğimiz aylarda 3+1 yıllığına uzatmıştı.
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