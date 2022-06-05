Serdar Dursun: 'Elimden geleni yapmaya çalışıyorum'
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın forveti Serdar Dursun, Faroe Adaları maçı sonrası konuştu. Serdar, "Böyle maçlar kolay olmuyor, kilidi açman lazım. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum her maçta" dedi.
A Milli Takım'da Faroe Adaları maçında 3. golü atan Serdar Dursun maçın ardından konuştu.
Tecrübeli golcü, "Böyle maçlar kolay olmuyor, kilidi açman lazım. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum her maçta" ifadelerini kullandı.
Serdar Dursun, ayrıca, "Herkes bu takımda ilk 11 oynamak istiyor ve takıma katkıda bulunmak istiyor. İnşallah hepimiz katkıda bulunuruz ve A Milli Takımı yukarı çıkartırız" dedi.
Fenerbahçeli futbolcu, milli takımda forma giydiği 5. karşılaşmada biri hazırlık maçında olmak üzere 4. golünü kaydetti.
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