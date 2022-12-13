Serdar Dursun'dan itiraf: 'Hayal kırıklığı yaşadım'

13 Aralık 2022 Salı, 09:47

Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Serdar Dursun, Dünya Kupası arasının yıldızlarından biri haline geldi. Sezonun ilk bölümünde beklediği şansı bulamayan ama hazırlık dönemindeki performansıyla Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un beğenisini toplayan Serdar Dursun çarpıcı bir itirafta bulundu.

Teknik direktör Jorge Jesus’un 3 maçta da oynattığı Serdar Dursun, Salernitana ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından Fanatik'e özel bir röportaj verdi.

‘HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIM AMA...’

Sezon başında Avrupa listesinde olmadığını gördüğünde hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden golcü oyuncu, “Geçen sezonun özellikle son kısmında çok iyi bir performansım vardı. Milli Takım ’da da bunu devam ettirdim. Çok moralliydim ve yeni sezondan da aslında çok iyi şeyler bekliyordum kendi adıma. Sadece geçen sezon değil, son 3 yılıma baktığımızda 70 gol attım. Asistlerle beraber 90 gole katkım var. 2014’ten bu yana 300’den fazla maça çıktım. İstikrarımı hep korudum. Doğal olarak hep sahada olmak isteyen, oynamak isteyen bir insanım. Tabi çok şans bulamadığım bir sürecin içerisine girdim. Avrupa listesinde olmamak özellikle beni çok üzmüştü. Ne olursa olsun bir futbolcu hiçbir zaman sadece bireysel düşünmemeli. Büyük bir takımın parçasıyım ve her şeyden önce takımımı düşünmek zorundayım. Fenerbahçe’de oynayan herkes kendisinden önce takımının başarısını istemeli. Ben de bunu kabullendim. Yapmam gereken tek şey ise daha fazla çalışmak ve kendimi kabul ettirmekti” diye konuştu.

Serdar Dursun, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar çıktığı 49 resmi müsabakada 17 gol atıp, 6 asist yaptı.