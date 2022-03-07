Sırp Novak Djokovic'ten Ukraynalı tenisçiye mesaj
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, Rusya'nın saldırısının ardından orduya katılan Ukraynalı eski tenisçi Sergiy Stakhovsky'ye yardım teklifinde bulundu.
Rusya'nın saldırısı nedeniyle ailesini geride bırakarak Kiev'e giden ve orduya katılan 36 yaşındaki Stakhovsky, sosyal medya hesabından Novak Djokovic ile arasında geçen yazışmaları paylaştı.
Djokovic mesajında, "Stako, nasılsın? Cephede misin? Seni düşünüyorum, umarım ortalık yeniden sakinleşir. Lütfen yardım göndermenin en iyi yolunu bana söyle. Maddi veya diğer türlü yardımlar" Stakhovsky ise, "Desteğin için teşekkürler. Ukrayna minnettar" cevabını verdi.
Stakhovsky'nin yanı sıra Ukraynalı eski yıldız boksörler Vladimir Klitschko ve Vitali Klitschko ile dünya ağır sıklet şampiyonu Oleksandr Usyk, Ukrayna'da savaşa katılmıştı.
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