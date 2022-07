Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: 'Morutan'ı istedik'

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:57

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımdan ayrılan futbolcuların yerlerini doldurmaları gerektiğini söyledi.

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Stegersbach kasabasında gerçekleştirdikleri kampta açıklamalarda bulunan Çalımbay, en az 3 futbolcu daha kadrolarına dahil etmek istediklerini dile getirdi.

Sezon hazırlıklarına iyi başladıklarını anlatan tecrübeli teknik direktör, "İlk kampımızı Gerede'de yaptık. Mükemmel iki hafta geçirdik. Orada da iki hazırlık maçı yaptık. Onlar da iyi geçti. Orada kondisyon ağırlıklı çalışmalar oldu. Sonra buraya geldik. Buraya gelmemizin amacı 3 güzel maç oynamak" dedi.

Geçen sezon kadrolarında bulunan 9 futbolcunun takımdan ayrıldığını hatırlatan Çalımbay, "Şu an bizim en büyük sıkıntımız transfer. 3 transfer daha istedik. Listeyi de verdik. Onları almaya çalışıyoruz. Çünkü çok oyuncu kaybettik, 9 oyuncumuz gitti. Şu ana kadar 3 oyuncu aldık. Mutlaka takviye yapmamız gerekiyor. O arkadaşlar biz buradayken gelebilirlerse müthiş olur. İlk sınavımız Trabzonspor ile olan TFF Süper Kupa maçı. Bütün amacımız onu kazanmak. Kazanmamız için de hem iyi oynamamız hem de aldığımız oyuncuların etkili olması gerekiyor. Takımın iyice oturması gerekiyor" diye konuştu.

Rıza Çalımbay, transferde bütçelerine göre hareket ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kulübümüze yük olmak istemiyoruz. Giden oyuncuların yerini kapatalım yeter. Onların yerine oyuncu alalım, ekstra bir oyuncu istemiyoruz. Biz 3 oyuncu aldık, 3 oyuncu daha alıp transferi kapatırız. Belki bir oyuncu daha ihtiyaç olunursa alınır ama onun dışında büyük transferler yapalım demiyoruz. Diğer takımların yaptığı transferleri görüyoruz, hele büyük takımların yaptıkları transferler inanılmaz. Gerçekten çok kaliteli oyuncular alıyorlar. Bizim öyle şansımız yok. Biz paramızın yettiğini alıyoruz, istediğimizi değil. Onun için de uğraşıyoruz."

"MORUTAN'I İSTEDİK, GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'ı kadrolarına dahil etmeye çalıştıklarını belirterek, "Morutan'ı istedik. Şu anda bir sıkıntı yok. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah halletmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceklerini anımsatan tecrübeli teknik direktör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Avrupa'ya gittiğimizde öyle hemen elenen bir takım olmadık. İyi yerlere geldik, iyi puanlar aldık. Avrupa'da mücadele etmek ve bir yerlere gelmek istiyorsan mutlaka kadronun çok güçlü olması gerekiyor. Burada hem ligi hem Avrupa'yı götürmen gerekiyor. Eğer güçlü değilsen mutlaka birisinde kötü duruma düşebiliyorsun. Hatta ikisinden de düşebiliyorsun. Biz de hem kadromuzu dikkatli bir şekilde hem de çalışmalarımızı iyi bir şekilde yapıyoruz. Üç senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Bana göre bu sezon, Avrupa'ya giden takımlar için zor olacak. Kadromuzu yaparsak, çalışmalarımız da mükemmel giderse o zaman istediğimiz şekilde gideriz."

"BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEYLERDEN BİRİ TÜRKİYE'YE PUAN GETİRMEK"

Rıza Çalımbay, Türk futbolunda istikrarsız bir durumun olduğunu anlatarak, "Türk futbolunda oyuncu açısından çok gelişme var. Baktığınız zaman Türkiye'den Avrupa'ya çok oyuncu gidiyor. En son Emre Demir, Kayserispor'dan Barcelona'ya gitti. Belki çocuk Kayserispor'da istediği şansı bulamadı, oraya gitti. Bir sürü arkadaşımız gidiyor. Artık Türk oyuncuları gözde oluyor. O yönden çok iyiyiz. Ancak milli takım olarak son zamanlarda başarılı değiliz. Avrupa kupalarında başarılı değiliz. O nedenle bu sezon Avrupa'da bizim için en önemli şeylerden biri Türkiye'ye puan getirmek. Milli takım da Avrupa kupalarında oynayan takımlarımız da istediğimiz gibi değil. Şampiyon olmuş takımlarımız bile puansız ya da çok az puanla geri geliyorlar. Bunu bir an önce değiştirmek gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktörlüğün oyunculuktan çok daha zor olduğunu dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Ben futbolcuyken her maç oynuyordum. İyiysem zaten antrenörüm beni oynatıyordu. İyi değilsen oturursun. O açıdan futbol hayatım mükemmel geçmiş. Orada her şey sana bağlı. Ama teknik direktörlükte işler bir yere kadar sana bağlı. Oyuncuları çalıştırmak ve hazırlamak işimizin bir parçası ama önemli olan saha içi. Sahadaki taktik değişiklikleri, oyuncuyu oyuna adapte etmen, sonradan giren arkadaşları iyi kullanman... Orada da antrenörlerin aşırı yapacak bir şeyi yok. Her şey oyuncu arkadaşlarımıza bağlı. Mesela maç çok iyi gidiyor, gol kaçırıyoruz. Başıma çok geldi, adam penaltıyı kaçırıyor bize mal ediyorlar. Her şeyi hazırlıyorsunuz, elinizdeki en iyi kadroyla çıkıyorsunuz ama bazen olmuyor. O durumda bütün oyuncuları gönderecek değiller, herkes antrenöre yükleniyor. Antrenörlerle yeni bir hava değiştiririz diyor. Hata yapmış ya da yanlış yapmış oyuncuya dokunamazlar. Antrenör maalesef topun ağzındadır ve en ufak bir şeyde gider."

Gittiği tüm takımlarda bir yıllık sözleşme imzaladığını belirten Çalımbay, "Bir tek milli takıma gidersem bir yıllık sözleşmeye imza atmam. Ne kadar istiyorlarsa o kadar atarım" dedi.

"ÖYLE BİR ŞANS GELİRSE ÇOK İYİ YAPACAĞIMA İNANIYORUM"

Rıza Çalımbay, futbol kariyerinde tüm hayallerini gerçekleştirdiğini anlatarak, "Beşiktaş'ta başladım ve orada bitirdim. 20 yıl oynadım ve en çok formasını giyen oyuncu oldum. Milli takıma gittim, kaptanlık yaptım. 10 sene Beşiktaş kaptanlığı yaptım. En büyük hayallerimden biri Dünya Karması'ydı, ona gittim. Teknik direktörlükte de gittiğim yerlerde yüzde 99 başarılı oldum. Hepsinde ne hedef varsa onların üstüne çıktım. Tabi hem milli takım olsun hem de büyük takımlar olsun oralara gidip hedefini daha da büyütebilirsin. Öyle bir şans geldiğinde onu kesinlikle çok iyi yapacağıma inanıyorum" diye görüş belirtti.