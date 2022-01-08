Slaven Bilic Beijing Guoan FC'den ayrıldı

08 Ocak 2022 Cumartesi, 15:33

Antrenör arayışındaki Fenerbahçe ile adı anılan Slaven Bilic'in Çin macerasını noktaladığı öğrenildi.

Beijing Guoan FC'den yapılan açıklamaya göre, Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic ile yapılan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.

Geçen yılın ocak ayında takımın başına getirilen Slaven Bilic'in pandemi sebebiyle Beijing Guoan FC ile yollarını ayırdığı öne sürüldü.